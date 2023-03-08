Фізичні та юридичні особи можуть отримати документи будівництва у «Дії»

У персональному кабінеті громадянина «Дія» додала розділ «Моє будівництво», де можна переглянути документи з будівництва, у яких фізична або юридична особа вказана як замовник. У прес-службі «Дії» у середу, 8 березня, розповіли, що цифровізація будівництва зменшуватиме рівень корупції.

Щоб скористатися розділом «Моє будівництво», потрібен кваліфікований електронний підпис чи «Дія.Підпис». «Переважно відображатимуться документи, які створили після липня 2020 року. Саме тоді з'явилася Єдина державна електронна система у сфері будівництва. До речі, документи підтягнуться незалежно від форми подання — через ЦНАП чи онлайн у "Дії"», – повідомили у прес-службі «Дії».

Електронні будівельні послуги розробило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з Міністерством цифрової трансформації.

Нагадаємо, що з 6 березня Мінцифри запустило у «Дії» отримання електронних копій судових рішень, які мають таку саму юридичну силу, як і паперові. Потрібно оновити застосунок, щоб активізувати послугу.