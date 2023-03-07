На сайті Львівобленерго можна отримати шість комунальних послуг з шерингом документів через «Дію» та «Дія. Підпис». Це означає, що більше не потрібно здійснювати запис у електронну чергу або ж заповнювати заяву вручну та відсилати її фото. Тепер достатньо поділитися копією паспорта через «Дію», відтак і автоматично необхідними даними.

Як повідомили на Facebook-сторінці «Дії», щоб отримати одну із шести послуг, спершу потрібно її обрати, далі ввести прізвище власника та номер рахунку, вказати номер телефону, пошерити копію паспорта через «Дію» та підписати «Дія. Підписом». Так ваше звернення отримає реєстраційний номер. Після того, як заяву розглянуть, отримаєте sms-повідомлення.

За такою схемою можна отримати наступні комунальні послуги від «Львівобленерго»:

заміна несправного лічильника

заміна власника рахунку електроенергії

встановлення двохзонного лічильника

заміна автоматичного вимикача

повідомлення про крадіжку електроенергії

замовлення розпломбування лічильника

Нагадаємо, першу комунальну онлайн-послугу «Львівобленерго» за допомогою застосунку «Дія» впровадило у серпні минулого року.