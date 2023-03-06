З понеділка, 6 березня у застосунку «Дія» запустили нову послугу – можливість отримати електронне судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Як наголошується в повідомленні, документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Водночас у Мінцифри зазначили, що нова послуга доступна в найновішій версії застосунку, тож перед тим, як спробувати скористатися послугою, потрібно оновити його до останньої версії через магазин застосунків.

Щоб отримати електронне судове рішення, потрібно зайти у «Дію», натиснути «Послуги», вибрати «Судові справи» й завантажити або переглянути його.

У Мінцифри нагадали, що судове рішення – це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

Раніше в «Дії» запустили сповіщення про судову справу, у якій користувач бере участь. Крім того, Державна судова адміністрація запустила послугу, якою судові повістки надсилають через Viber.