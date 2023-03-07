Пацієнти, які вакцинувалися проти Covid-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний Covid-сертифікат, можуть звернутися до лікаря в Україні для внесення цих щеплень до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), а надалі – сформувати Covid-сертифікат через «Дію», повідомила у вівторок, 7 березня, прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається в повідомленні, така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення - зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за цим посиланням. Відповідно після внесення лікарем даних про вакцинацію до системи пацієнт зможе згенерувати сертифікат у застосунку або на порталі «Дія».

Щоб інформацію про щеплення, проведені за кордоном, було внесено до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію. Крім того, потрібно надати лікарю роздруковану копію документа. У випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду.

Також дані про попередні щеплення може внести медичний працівник центру масової вакцинації, якщо ви звернулися за отриманням наступної дози вакцини проти Covid-19.

«Згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у випадку, якщо ви отримали щеплення вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно», – наголосили в Міністерстві охорони здоров’я.