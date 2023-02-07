МВС розсекретило архіви щодо репресій та депортації жителів заходу України після Другої світової війни

Комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті Міністерства внутрішніх справ України скасувала гриф «Для службового користування» зі справ галузевого державного архіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомили у прес-службі МВС.

Як розповіли у відомстві, законом України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» розпорядники архівної інформації зобов’язані надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено віднесення архівної інформації репресивних органів до службової інформації.

«Метою цього закону є забезпечення відкритості архівної інформації репресивних органів та заборона обмеження доступу до неї. Тож документи репресивних органів мають бути доступними для громадськості, в тому числі шляхом розміщення на офіційних веб сайтах», – зауважив директор Департамент документообігу та контролю Іван Сопіга.

У МВС також зазначили, що у фондах Галузевого державного архіву зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території заходу України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей.

Комісією також було прийнято рішення рекомендувати Галузевому державному архіву МВС продовжити роботу щодо перегляду архівних справ з метою виявлення подібної інформації та донесення її до відома громадськості.

Загалом з 1944 по 1953 рік на заході Україні було репресовано понад 500 тис. людей, заарештовано близько 134 тис., вбито 150 тис., виселено за межі України на довічний термін понад 200 тисяч людей.

Обсяг архівних документів архіву МВС України близько 2,5 млн архівних справ. У 1548 фондах Галузевого державного архіву МВС України, Центрального архівного відділу Національної гвардії України, архівних підрозділах ГУМВС (УМВС) України в областях та місті Києві зберігаються документи, що утворилися під час діяльності відомства починаючи з 1919 року, серед яких унікальні документи про голодомори в Україні, про поховання на території України іноземців, які померли в таборах 1944-1953 років, 440 тис. справ на громадян України, розкуркулених, виселених як члени сімей ОУН-УПА, за національними ознаками упродовж 30–50 років XX століття (німці, татари, болгари, поляки), 90 тис. кримінальних справ на людей, засуджених під час масових репресій, які ще чекають на свою реабілітацію.

Ознайомитись з розпорядком роботи архіву, а також складом роботи архівних фондів можна за посиланням.