Ветеран Євген Шибалов звільнився з мінветеранів через приниження з боку керівництва

Міністерство у справах ветеранів під час службової перевірки не виявило порушень, про які повідомляв колишній співробітник та ветеран Євген Шибалов. Про це відомство повідомило інформаційному агенству «Інтерфакс-Україна» у відповіді на запит. Раніше ветеран Євген Шибалов повідомив про своє звільнення з мінветеранів через постійні приниження з боку керівництва.

У мінветеранів повідомили, що за дорученням міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової провели перевірку щодо можливих порушень прав державних службовців на повагу до своєї особистості, честі та гідності з боку керівництва, колег та інших людей. Зокрема, і тих порушень, про які повідомляв колишній військовий та ексспівробітник міністерства Євген Шибалов.

«За результатами перевірки та розгляду письмових пояснень працівників міністерство у справах ветеранів України порушень не виявлено», – цитує «Інтерфакс-Україна» відповідь мінветеранів.

У повідомленні також зазначили, що Євген Шибалов під час роботи у міністерстві не звертався до керівництва зі скаргами на порушення його прав.

Нагадаємо, ветеран та колишній військовополонений Євген Шибалов 6 січня у дописі у Facebook пояснив, що вирішив звільнитися з посади начальника управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва міністерства у справах ветеранів через постійні приниження збоку керівництва. Зокрема, за його словами, йому постійно казали, що він «довб***б», займається «ху***ю» тощо.

У своєму дописі, Євген Шибалов не розголошував ім’я керівників, які його принижували. Однак у соцмережі Х військовий з ніком radykalniх написав, що йдеться про тодішню заступницю міністра Руслана Величко-Трифонюк. У дописі також зазначалось, що чиновниця зневажливо ставилася не лише до Євгена Шибалова, а й до інших працівників міністерства.

Того ж дня у мінветеранів заявили, що засуджують зневажливе ставлення до підлеглих та призначили службове розслідування. Крім того, у мінветеранів повідомили, що подали до Кабінету міністрів документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк.

Вже наступного дня, 7 січня, Кабінет міністрів звільнив Руслану Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції Міністерство у справах ветеранів за власним бажанням. Пізніше, 20 січня, у коментарі hromadske Руслана Величко-Трифонюк стверджувала, що повідомлення про неетичну поведінку та її звільнення не пов’язані між собою і станом на день подання документів на звільнення до неї не застосовували дисциплінарні стягнення за порушення правил етичної поведінки.