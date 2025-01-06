Руслану Величко-Трифанюк звільнять з мінветеранів через приниження підлеглих

Міністерство у справах ветеранів направило до Кабінету міністрів документи про звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступниці міністра з питань європейської інтеграції. Про це йдеться у повідомленні міністерства. Раніше колишній військовослужбовець Євген Шибалов повідомив про своє звільнення з міністерства через постійне приниження з боку керівництва.

У вівторок, 31 грудня, ветеран та колишній військовополонений Євген Шибалов повідомив, що звільнився з посади начальника управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва міністерства у справах ветеранів. У понеділок, 6 січня, він пояснив своє рішення тим, що втомився від постійного приниження з боку керівництва: «За неповні пів року з надихаючих мотиваційних промов керівництва я дізнався про себе багато цікавого. Зокрема, що я: довб***б, ніх*я не роблю, займаюся якоюсь ху***ю, возомніл себе дох*я експертом, замість роботи тільки піарюся і продаю себе, і що в мене мʼякий х*й».

Ветеран Євген Шибалов

Пізніше того ж дня у соцмережі Х військовий з ніком radykalniy повідомив, що знущається з підлеглих та принижує їх заступниця міністра Руслана Величко-Трифонюк. Він заявив, що Євген Шибалов не єдиний, кого принижувала посадовиця та закликав її звільнити.

«Чому ця особа дозволяє собі принижувати ветеранів, які працюють у Міністерстві? Євген Шибалов – не перший випадок [...] Як учасник бойових дій і потенційний ветеран, я обурений таким безладом у вашій структурі та хочу побачити рішучі дії з вашого боку, а саме звільнення Руслани Величко-Трифонюк, а не “погрози пальчіком”», – йшлося у дописі.

Вдень 6 січня мінветеранів відреагувало на заяви військових та повідомило, що направило до Кабміну документи на звільнення Руслани Величко-Трифонюк з посади заступника міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції. Там також заявили, що засуджують поведінку посадовиці.

«Міністерство категорично засуджує поведінку, яка принижує честь та гідність ветерана війни або будь-якої людини, незалежно від віку, статі, національності, соціального статусу тощо і жодні обставини не можуть бути виправданням. Кожен роботодавець незалежно від форми власності має створювати належні умови для реінтеграції ветерана на робочому місці», – заявили у мінветеранів.

У міністерстві також повідомили, що призначили службову перевірку.