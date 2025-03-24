У Львові представили начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Максима Повстяного (у центрі)

Міністерство юстиції призначило начальником Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних Максима Повстяного, який раніше працював у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як повідомили в понеділок, 24 березня, у Державній кримінально-виконавчій службі, нового начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Максима Повстяного представив колективу заступник начальника департаменту з питань виконання кримінальних покарань Роман Павенський.

Максим Повстяний подякував керівництву міністерства за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для злагодженої роботи в команді кримінально-виконавчої служби, а також окреслив основні пріоритети в діяльності.

Він, зокрема, пообіцяв поліпшити виконавчу дисципліну та відповідальність, забезпечити належні умови тримання засуджених і ув’язнених, дотримання законності, прозорості в прийнятті рішень та боротьбу з корупцією.

Представлення нового начальника Західного міжрегіонального управління з питань виконання покарань

Максим Повстяний раніше працював начальником відділу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

За 2024 рік він задекларував майже 700 тис. грн заробітної плати, понад 1 млн грн доходу від відчуження рухомого майна та криптовалюту. Ще 2,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності отримала його дружина Катерина. Максим Повстяний з дружиною зберігають 55 тис. доларів готівкою.

Сім’я нового головного тюремника західного регіону володіє квартирою у Києві та земельною ділянкою в Бучанському районі, а також користується житловим будинком площею майже 300 м2 та ще одною квартирою в столиці. Максим Повстяний є власником автомобіля Audi A6 2011 року випуску та мотоцикла Suzuki GSX-S1000 2018 року випуску.

З листопада 2022 до вересня 2024 року управління очолював Ігор Тимочко, якого затримали на хабарі 2 тис. євро. Він сплатив 2 млн грн застави та вийшов з СІЗО. Справу передали на розгляд суду.