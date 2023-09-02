Міністерство юстиції проводить роботу над поверненням у країну корупціонерів, які втекли в європейські країни. Насамперед, йдеться про екстрадицію топ-корупціонерів. Про це 2 вересня повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

За його словами, адвокати підозрюваних у корупції використовують війну, як аргумент проти екстрадиції своїх клієнтів в Україну.

«У країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топ-злочинці, їхні суди дуже дбайливо ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв'язку з тим, що у нас війна триває ... Топ-корупціонери отримують хороших адвокатів, [і вони] наголошують на тому, що передавати в Україну таких персонажів буде вкрай небезпечно. Тому в більшості випадків, на жаль, наші закордонні партнери відмовляють поки що в екстрадиції. Але це явище, принаймні щодо топ-корупціонерів, вважаємо, що тимчасове», – повідомив міністр.

За словами Дениса Малюськи, у першу чергу Мінʼюст працює над видачею «тих, хто вкрав найбільше».

«Умовно завтра у величезному масштабі цього не буде. Спочатку підуть ті, хто вкрав найбільше. Їх ми спробуємо дістати в першу чергу. А середня риба та інші персонажі підуть пізніше», – зазначив Денис Малюська.

Нагадаємо, на початку серпня словацький суд екстрадував до України одного з підозрюваних у справі щодо спроби заволодіти 5 мільйонами гривень «Укрзалізниці» під час закупівлі ПЛР-тестів.