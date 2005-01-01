Мін'юст зняв серію роликів про безоплатну правову допомогу

Міністерство юстиції презентувало серію роликів про безоплатну правову допомогу

Міністерство юстиції презентувало серію роликів про безоплатну правову допомогу. Про це повідомили на сайті Мін'юсту.

Мета кампанії – розповісти якнайширшому колу громадян про систему безоплатної правової допомоги як про можливість вирішувати свої проблемні питання та захищати свої права у правовий спосіб. Відеоролики мотивують звертатися за безоплатною правовою допомогою та інформують, як це можна зробити.

«Створення системи безоплатної правової допомоги є одним із найбільш успішних проектів українського уряду за останні п'ять років. Це той проект, який поновлює справедливість і надає право на захист від свавілля держави, правоохоронної системи. Для нас цей проект є пріоритетним. Найбільш красномовна цифра – 2300 громадян були повністю виправдані у кримінальних справах, де їх представляли адвокати системи БПД!», – сказав Міністр юстиції України Павло Петренко.

Також видали 50 тис. тематичних дитячих буклетів «Твої права – твій надійний захист», присвячених безоплатній правовій допомозі. Про це повідомили на сайті Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) у Львівській області.

Буклети інформують дітей про їх права, та те, куди треба звертатися, якщо хтось їх скривдив, а також про види відповідальності у разі скоєння правопорушення для категорій осіб 14-16 років та 16-18 років.

«Ми повинні у максимально доступній, неформальній, ігровій та наочній формах інформувати дітей про можливість використання права та підтримку системи БВПД у його застосуванні. Діти мають знати про можливість, у разі потреби, отримати допомогу адвоката, роботу якого оплатить держава», – наголосив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

Друковані матеріали про безоплатну правову допомогу для дітей

Окрім того виготовили також «Паспорт прав дитини» тиражем у 25 тис. примірників.

Незабаром тираж буде направлено до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у регіони для поширення серед дітей та їх батьків. Електронні версії буклетів доступні також на сайті регіонального центру БПД Львівщини.

Матеріали видали за підтримки за підтримки фінансової проекту «Доступна та якісна правова допомога» та українсько-канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні».