Стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія Міністерства юстиції #СтопНасильство

У рамках проекту «Я маю право!» Міністерство юстиції України спільно з Міністерством соціальної політики, поліцією та іншими організаціями почало масштабну всеукраїнську інформаційну кампанію #СтопНасильство, метою якої є «формування нульової толерантності до цього явища, інформування про зміни до законодавства, «гарячі лінії» та адреси для звернення за допомогою для жертв домашнього насильства, про обов'язок повідомляти про випадки домашнього насильства свідків, про відповідальність для кривдників», повідомила прес-служба Міністерства юстиції.

Під час кампанії буде розповсюджено інформаційні матеріали та розміщено зовнішню рекламу. Також відповідні матеріали вже направлено до територіальних управлінь юстиції та системи безоплатної правової допомоги.

Окрім того, у рамках кампанії буде детально роз'яснюватись, що таке домашнє насильство, що робити у разі його виникнення, який захист гарантовано постраждалим, як отримати терміновий заборонний чи обмежувальний приписи. Також буде поінформовано, на яку допомогу можуть розраховувати жертви домашнього насильства та як її отримати.

«Для жертв домашнього насильства передбачена безоплатна правова допомога, психологічна підтримка та соціальні послуги, тимчасовий притулок», – наголосили в Мін’юсті.

Адреси та телефони відповідних служб будуть представлені в інформаційних матеріалах кампанії #СтопНасильство.