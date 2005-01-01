На Тернопільщині 25-річна жінка скоїла самогубство після конфлікту з чоловіком

Чоловік теж спробував скоїти суїцид, але його врятували

СуспільствоВолодимир Пиріг, 31 травня5430

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В Гусятинському районі Тернопільської області після сімейного конфлікту 25-річна жінка скоїла самогубство, завдавши собі численних ударів ножем. На такий крок жінка пішла після того, як її 20-річний чоловік вигнав з дому, повідомила в четвер, 31 травня, обласна поліція.

Як йдеться у повідомленні, сім’я проживала в місті Копичинці. Самогубство жінка вчинила в закинутому приміщенні банку. На тому ж місці спробував вчинити суїцид і її чоловік.

«Сусіди розповідають, що молоді люди зовсім нещодавно одружилися. Проте перша серйозна сімейна сварка призвела до трагедії. 25-річна жінка після того, як чоловік вигнав її з дому, наклала на себе руки. Її знайшли повішаною в приміщенні недіючого банку. Дізнавшись про вчинок дружини, 20-річний чоловік спричинив собі тілесні ушкодження у вигляді різаної рани лівого передпліччя. Проте самогубця вдалося врятувати», – повідомили у поліції і додали, що наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

У поліції також зауважили, що під час огляду тіла жінки експерт виявив на її руках чисельні порізи, що свідчить про неодноразові спроби вчинити самогубство.

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