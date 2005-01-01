Міністр юстиції відкрив у Львові правовий клуб Pravokator

У Львові відкрили правовий клуб Pravokator

У понеділок, 11 червня, у Львові на вул. Костомарова, 1-3 відкрили правовий клуб Pravokator. На відкритті був міністр юстиції України Павло Петренко.

Правовий клуб Pravokator – це майданчик для спілкування та співпраці суддів, адвокатів, прокурорів, громадських правозахисників та інших представників правничої спільноти для поширення кращих практик у сфері права і правосуддя. Також тут надаватимуть правові консультації громадянам та об’єднаним територіальним громадам.

«Система безоплатної правової допомоги – це виконання державою свого обов'язку перед громадянами щодо забезпечення правової допомоги кожному громадянину не залежно від його майнового стану. Буквально днями ми зафіксували два мільйони звернень про безоплатну правову допомогу від громадян України. За роки війни нам вдалося відкрити понад 500 пунктів безоплатної правової допомоги, де вже допомогли двом мільйонам українців. А створення таких правових клубів – це вже наступний етап, етап розвитку взаємовідносин громадянського суспільства і держави», – зазначив під час відкриття міністр юстиції України Павло Петренко.

Такі ж правові клуби, як відкрили у Львові, уже працюють в Одесі, Харкові та Дніпрі, а незабаром такий клуб також запрацює у Києві.

Клуб також буде майданчиком для спілкування представників професійної спільноти усієї системи юстиції з громадянським суспільством.

«Один мій знайомий сказав, що більшість проблем, які виникають, виникають від браку комунікації. Клуб стане платформою, але я переконаний, що у нашому випадку, це буде не лише платформа, але й можливість відходити від загрузлих, бюрократичних механізмів правоохоронних систем до більш відкритих, до рівності. Адже навіть більшість залів, які проектувалися досі, то завжди є люди, які сидять, слухають і є підвищення для доповідачів. Тут, у правовому клубі, бачимо рівність. Це, як для мене, дуже важлива філософія, яка тут має бути, і яка вже закладена. Сьогоднішнє відкриття — це нова можливість. І важливо, щоб ми усі нею скористалися і заклали завтрашній день функціонування цього центру, і він мав гарні, сильні юридичні традиції», — сказав заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Суспільство розвивається, коли в ньому є ідеї, які стають частиною суспільної дискусії. І для того, щоб це відбувалось, якраз і пострібні такі майданчики. Так і повинно бути, що дискусії з кабінетів перехоядять на відкриті простори. Для представників системи правоохоронних органів, суддів, прокурорів це особлива нагода перенести професійну дискусію за межі кабінетів, офіційних будівель і в комфортних умовах працювати, думати, народжувати ідеї. Відкриття мережі правових клубів Pravokator – це повідомлення для тих, хто не вірить у зміни в країні», – зазначив директор програмної ініціативи «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження» Роман Романов.