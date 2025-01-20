Олексій Бережний очолював НАІС з 2019 року

Міністерство юстиції України звільнило генерального директора державного підприємства «Національні інформаційні системи» (НАІС) Олексія Бережного після масштабної кібератаки росіян на державні реєстри. Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина в понеділок, 20 січня.

За словами Стефанішиної, 20 січня вдалось відновити роботу всіх державних реєстрів Мін’юсту, які зазнали кібератаки 19 грудня 2024 року. Наразі відбувається актуалізація даних внесених за час відновлення.

Аби запобігти новим загрозам, відомство вирішило запровадити системні зміни. Передусім, ідеться про звільнення керівника ДП «Національні інформаційні системи» Олексія Бережного. Саме НАІС керує реєстрами Міністерства юстиції.

Бережний був гендиректором підприємства з 2019 року. Напередодні атаки підприємство оголосило про планові технічні роботи. Зокрема, це стосувалося Державного реєстру актів цивільного стану, Єдиного державного реєстру тощо.

Ольга Стефанішина додала, що кримінальне провадження, яке правоохоронці відкрили після атаки, досі триває. Також вперше відбувся аудит НАІС. Наразі триває службове розслідування.

Окрім цього, за словами міністерки, відомство впроваджує інші системні зміни для протидії кіберзагрозам.

«Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11290. Це важливий крок. Буде створено професійну мережу фахівців з кібербезпеки в усіх державних установах, де обробляють важливі дані українців. Це буде частина того самого “Пентагону для державних реєстрів”. Але, це лише частина плану з посилення», – ідеться в повідомленні.

Атака на українські держреєстри

19 грудня 2024 року українські державні реєстри зазнали однієї з наймасштабніших російських кібератак. Ворог намагався порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.

Після цього з міркувань безпеки роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції тимчасово призупиняли. СБУ відкрила провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). Правоохоронці вважають, що до злочину причетне хакерське угруповання XakNet Team, пов’язане з російським ГРУ.

30 грудня Мін’юст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстри: Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

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