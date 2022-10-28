Пьотр Тритек служив в Іраку й Афганістані

Польського генерала Пьотра Тритека призначили оперативним командувачем української військової тренувальної місії Європейського Союзу, яка має стартувати в листопаді, повідомляє RMF24.

Зараз Тритек є командиром 11-ї Люблінської бронетанкової кавалерійської дивізії. Він служив, зокрема, в Іраку та Афганістані.

Оперативне командування місії базуватиметься у Новій Дембі у Польщі. Другий оперативних штаб буде в Німеччині, але він координуватиме навчання лише у цій країні. Крім того, у Брюсселі буде команда, що відповідатиме за адміністративні питання.

Євросоюз схвалив тренувальну місію для українських воїнів 17 жовтня, проти виступила лише Угорщина. Окремо проросійський президент Хорватії виступив проти можливих навчань українців на території його країни.

Місія підготовки українських військ була ідеєю Польщі ще до війни, але тоді Франція та Німеччина заблокували цю ініціативу , аргументуючи це тим, що Росію не варто дратувати.

На першому етапі навчання пройдуть 15 тис. солдатів. Бюджет місії становить 106 млн євро на два роки. Більшість навчань проходитимуть у Польщі.