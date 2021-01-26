Фестиваль «Коляда на Майзлях» проводять в Івано-Франківську з 2010 року

Департамент культури Івано-Франківської міськради скасував проведення низки фіктивних тендерів для організації фестивалю «Коляда на Майзлях», який відбувся ще 8-10 січня, а торги щодо його організації проводили вже після його проведення. Про це повідомляють «Наші гроші. Львів».

Як повідомляється, офіційною причиною скасування чотирьох відкритих торгів «відсутність подальшої потреби в закупівлі». Втім, за інформацією журналістів, реальною причиною такого кроку департаменту культури стало викриття незаконних дій тендерного комітету під час підготовки до фестивалю.

Цьогорічний фестиваль «Коляда на Майзлях», який проводять в Івано-Франківську з 2010 року, не дочекавшись закінчення торгів забезпечив музичним обладнанням приватний підприємець Іван Галаса. Однак імена учасників тендеру стали відомими лише після аукціонного етапу, 11 січня, тобто вже після проведення фестивалю.

Окрім Івана Галаси, участь у цих закупівлях також взяв приватний підприємець Микола Данильчук. Як повідомляється, Данильчук та Галаса зустрічались на торгах вже майже 200 разів, починаючи з 2017 року. Переважно це дрібні торги, до 500 тис. грн, на надання обладнання для департаменту культури Івано-Франківської міської ради.

Згідно з даними системи Prozorro, департамент культури Івано-Франківської міськради проводив чотири закупівлі на послуги з організації цього фестивалю (оренди обладнання), загальною вартістю близько 270 тис. грн, що потребувало обов’язкового оголошення тендеру.

Журналісти вказують на той факт, що на документах обох підприємців (Галаси та Данильчука), а також у документах тендерного комітету присутні однакові дефекти друку, а створені вони за допомогою однакової програми. Це свідчить про те, що і тендерний комітет, і підприємці користувались спільною технікою, а отже може вказувати на фіктивність тендерів.

В усіх тендерах від міської ради Івано-Франківська перемагав Іван Галаса, й тендерний комітет опублікував повідомлення про намір підписати угоди з ним.

У департаменті культури відмовились коментувати «Наші гроші. Львів», як тепер оплатять вже надані послуги підприємця. Натомість сам підприємець, який надавав техніку на організацію фестивалю, у скасуванні потенційних контрактів не вбачає проблеми. Він також підтвердив, що надавав в оренду техніку, а також отримав за це гроші.

«Мені заплатили. Мені не департамент заплатив, зі мною переговорили зовсім інші люди, я пішов їм на зустріч. В оргкомітеті фестивалю ж не лише департамент, – сказав він, одночасно відмовившись повідомляти, хто оплатив рахунки за надані послуги. Згодом Іван Галаса взагалі сказав, що збрехав журналістам, аби не висвітлювати свою благодійну діяльність, а всі послуги надав безкоштовно.

Журналісти зазначають, що Іван Галаса є одним основних підрядників департаменту культури Івано-Франківської міськради. Впродовж 2018-2020 років Галаса отримав контрактів на 4,97 млн грн із загальних 8,86 млн грн, які витрачались департаментом культури Івано-Франківської міськради.