Такий вигляд мала ялинка у Ківерцях в 2020 році

У Ківерцях вирішили встановити головну новорічну ялинку на площі Чорновола. На думку депутатів, ялинка повинна бути у патріотичному стилі та з мінімальною кількістю освітлення. Монтувати її розпочнуть з 12 грудня. Рішення прийняли після проведеного серед містян опитування, у якому більшість висловилась проти цієї ідеї. Однак депутати вирішили, що діти повинні відчути свято.

Як повідомила прес-служба Ківерцівської міськради, питання щодо встановлення ялинки депутати обговорювали на сесії у понеділок, 21 листопада. Зазначається, що на початку листопада серед мешканців громади провели Facebook-опитування. Думка людей розділилась: 878 учасників голосування не підтримали встановлення ялинки, 625 – проголосували за встановлення та 162 – за, проте без освітлювальних елементів. Тож незначну перевагу, а це 91 голос, здобули прихильники ідеї, аби не встановлювати ялинку.

Незважаючи на це, депутати проголосували за протилежне рішення. «Попри складну ситуацію в країні, на мирній землі має відчуватись свято, особливо важливо це для дітей. Неодноразово, спілкуючись з військовими, чув від них слова «Ми за те й воюємо, щоб у наших дітей було свято». Коляда – це символ українця, тож не дамо окупанту знищити наші традиції», – зазначив депутат міськради Ігор Мисковець.

Міський голова Олександр Ковальчук додав, що цьогоріч у місті не буде масових гулянь. Як варіант, розглядають лише проведення благодійної різдвяної ярмарки біля ялинки, на якій під час коляди збиратимуть гроші для армії.

Тож депутати одноголосно підтримали ідею встановлення ялинки у патріотичному стилі, без додаткових витрат та за мінімального освітлення. Починаючи з 12 грудня на площі Чорновола розпочнуться роботи з монтажу та оздоблення різдвяного дерева.

Додамо, що у багатьох містах України через перебої з електрикою вирішили не встановлювати головні новорічні ялинки. Зокрема, такі рішення вже прийняли у Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях. У Тернополі міська влада вирішила встановити у центрі лише різдвяну шопку та резиденцію Святого Миколая.