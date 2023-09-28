Червоним кольором позначена територія ДПТ

Депутати Львівської міської ради на засіданні 28 вересня погодили детальний план території, що передбачає будівництво транспортного кільця та відновлення закинутої промислової залізничної гілки районі вул. Шевченка.

Йдеться про ДПТ, що охоплює 19,8 га. Він передбачає винесення проектів добудови магістральних вулиць за межі території «Львівгазу», будівлі та водойми якого розташовані в межах детального плану.

Загалом проект ДПТ передбачає продовження бічної вул. Шевченка для розбудови сполучення між районами Рясне та Білогорща. Для цього в районі вул. Автобудівельників планують збудувати транспортне кільце із зеленою зоною всередині. Вздовж вулиць передбачені тротуари та велодоріжки.

На проектованій бічній вул. Шевченка, поблизу асфальтного заводу «Онур», розташують зупинку громадського транспорту, а в майбутньому – запустять автобусний маршрут. Автостоянку біля «Онуру» розширять уздовж запроектованої вулиці. Також парковки облаштують навпроти ПАТ «Львівгаз» та СТО. Додатково гостьові парковки планують облаштувати по обидва боки транспортного кільця. В межах проектованого кільця створять зелену зону зі штучною декоративною водоймою. Побудувати кільце планується впродовж наступних 3-7 років.

Крім цього, ДПТ передбачає відновлення під’їзної гілки залізничної колії, що вела до заводу «Хімсільмаш», із організацією регульованого переїзду на добудованій бічній вул. Шевченка. Автори проекту ДПТ зазначають, що зараз у цьому районі розташована низка промислових підприємств, а невдовзі промзона може стати великим бізнес-хабом для підприємств-переселенців із інших областей. Тож відновлення залізничної гілки має покращити промислову логістику.