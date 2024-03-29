Більшість із них розташована в центральній частині міста

Депутати Львівської міськради під час засідання сесії у четвер, 28 березня, затвердили перелік із 79 локацій для паркування електросамокатів у місті. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Більшість місць для паркування електросамокатів розташована в центральній частині Львова, а також в районі приміського і залізничного вокзалів та спорткомплексу СКА.

Оператори прокату електросамокатів Bolt і E-Wings мають укласти з управлінням комунальної власності ЛМР договори оренди конструктивних елементів благоустрою та платити за ними в міський бюджет. Районні адміністрації мають ознакувати місця для паркування електросамокатів.

Додамо, що торік Львів та оператори прокату електросамокатів підписали Меморандум про співпрацю, що врегульовує роботу прокату електросамокатів у місті.