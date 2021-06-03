Тарифи на проїзд у Кременці планують підняти із п'яти до семи гривень

У 20-тисячному містечку Кременець на Тернопільщині чиновники разом із перевізниками на три години зупинили міський транспорт, аби обговорити підвищення тарифу на перевезення. Мешканцям міста порадили користуватися районними маршрутками, які проїжджають повз Кременецьку територіальну громаду, доки не завершиться громадське обговорення нових тарифів. Повідомлення про зупинку всього міського транспорту опублікували у середу, 2 червня, на сайті Кременецької міської ради.

«У зв’язку із участю пасажирських перевізників та водіїв у громадських слуханнях з обговорення проекту рішення виконавчого комітету Кременецької міської ради «Про вартість проїзду у міському пасажирському автомобільному транспорті», вирішено з 14 години 40 хвилин до 17 години 30 хвилин 3 червня 2021 року призупинити перевезення пасажирів на території Кременецької громади», – йдеться у повідомленні мерії Кременця.

На цей час місцевим жителям пропонують скористатися маршрутками, які обслуговують навколишні села і проїжджають через центр Кременця. Як повідомив ZAXID.NET перший заступник мера Кременця Олександр Маринюк, перевізники давно наполягали на тому, аби підняти ціну на міські перевезення. Оскільки усі водії та власники автобусів забажали бути присутнім на громадському обговоренні, то місто на три години залишилося без пасажирських перевезень.

Загалом у Кременці діє два маршрути, на яких їздять понад 15 автобусів. Через сусідні із Кременцем села їздить і частина маршруток з району. Наразі у громадському транспорті Кременця діє тариф у п'ять грн, але міська влада має намір підняти його до семи. За словами Олександра Маринюка, перевізники наполягають на значно більшому тарифі.

Після громадських обговорень новий тариф будуть виносити на розгляд виконавчого комітету Кременецької міської ради.