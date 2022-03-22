21 яхту затримали на митниці у Фінляндії

Митниця Фінляндії затримала вже 21 яхту, що належать російським олігархам або їхнім компаніям та зареєстровані по всьому світу. Такі дії пов’язані із санкціями ЄС щодо Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними HS, минулого четверга та п’ятниці митниця повідомила про вилучення 22 яхти. У понеділок з’ясувалося, що один із човнів уже заарештований рятувальниками.

Далі митниця детальніше розслідуватиме, чи належить 21 катер особам чи організаціям, що підпадають під санкції ЄС. Якщо митниця отримає достатню впевненість у цьому, яхти конфіскують. Якщо човни належать особам, що не підпадають під санкції, їх дозволять використовувати, як і раніше.

Як повідомлялося, через санкції вилучені розкішні яхти цілої низки російських бізнесменів. Зокрема, в німецькому Гамбурзі була арештована яхта російського олігарха Алішера Усманова, а в Італії – яхта російського олігарха Андрія Мельниченка. Наближений до Путіна олігарх Сергій Чемезов втратив яхту за 153 млн доларів.