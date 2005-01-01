Митрополит Онуфрій хоче особисто хрестити кожну п'яту дитину в сім'ях священиків УПЦ (МП)

В УПЦ (МП) надихнулися прикладом Патріарха всієї Грузії Ілії II

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій заявив про готовність особисто хрестити п'ятого новонародженого в сім'ях священиків. Як повідомив центр інформації УПЦ, про це голова Церкви сказав під час зборів духовенства Київської єпархії 25 грудня, відповідаючи на запитання із залу.

«Якщо ви хочете таку традицію, я не проти. Я думаю, нам потрібно п'яту (дитину хрестити - ред.). Вибираємо день, збираємо дітей у соборі, запрошуємо когось із владик, щоб допоміг, і хрестимо всіх, як цього вимагає Таїнство хрещення. Тож я готовий», – сказав предстоятель УПЦ (МП).

Як відомо, предстоятель Грузинської православної церкви Патріарх Ілія хрестить третю і наступних дітей у сім'ях, батьки яких вінчалися в Церкві.

«У Грузії третю дитину хрестить Патріарх Ілія. Але він не йде для цього в пологовий будинок, а збирає всіх дітей і хрестить їх одночасно», – уточнив митрополит Онуфрій.

Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія II провів майже 50 масових хрещень. Наразі хрещениками Ілії II є понад 30 тис. дітей.