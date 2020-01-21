Головний рабин України Моше Реувен Асман закликав голову меморіального комплексу «Яд Вашем» Авнера Шалева відновити розгляд кандидатури Андрея Шептицького для присвоєння звання «Праведника народів світу». ZAXID.NET публікує лист Моше Реувена Асмана без змін.

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Голові правління меморіального комплексу Яд Вашем пану А. Шалеву

Шановний пане Авнере Шалев!

Напередодні Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту і 75-річчя визволення табору смерті Аушвіц, я звертаюся до Вас з проханням – допомогти у відновленні історичної справедливості по відношенню до Митрополита Андрея Шептицького.

Митрополит Андрей керував операцією з порятунку більш ніж 150 єврейських дітей в роки Голокосту на Західній Україні. Він не тільки віддавав накази переховувати єврейських дітей в монастирях, а й забороняв хрестити цих дітей, щоб зберегти їх для єврейського народу. Частина цих дітей живі і сьогодні - і я дивився їх спогади, де вони кажуть, що зобов'язані життям Андрею Шептицькому.

Склалася абсурдна ситуація: молодший брат митрополита – архімандрит Климентій Шептицький, а також ігуменя Олена Вітер, що виконували прямі вказівки Андрея Шептицького з порятунку єврейських дітей, обидва отримали почесні звання «Праведників народів світу» від Яд Вашем, але сам митрополит, який стояв на чолі цієї вкрай ризикованої для життя операції, не отримав цього звання.

Аргументи проти присвоєння йому звання давно відомі: підпис на вітальній телеграмі Гітлеру після вступу Вермахту до Львова влітку 1941 року, а також нібито «благословення» митрополита при створенні дивізії СС «Галичина» в 1943-му. Але телеграма була написана на тлі жаху після виявлення в тюрмах Львова тисяч в'язнів, розстріляних сталінськими катами під час відступу. В очах митрополита радянська влада була кривавою і безбожною. Крім того, піклуючись про своїх віруючих, Шептицький посилав подібні вітання і царю Миколі II при захопленні Львова російською армією в 1914 році, і Сталіну в 1939-му [вочевидь, тут допущена помилка: Шептицький писав Сталіну листа не в 1939 році, а 10 жовтня 1944 року – ред.].

Якщо зважувати на терезах Історії, що важливіше – порятунок 150-ти єврейських дітей або кілька привітальних рядків фюреру, то порятунок реальних життів буде важливіше за будь-яку телеграму.

Уже через рік Андрей Шептицький писав до Ватикану, що нацистський режим творить злочини ще страшніші, ніж сталінський режим. У своєму посланні «Не убий!» 1942 року митрополит закликав українців не брати участь ні в яких формах вбивства сусідів. Шептицький також послав телеграму Гіммлеру, вимагаючи не використовувати українців в акціях геноциду – що було вкрай ризикованим вчинком в ту епоху.

У істориків не існує жодного справжнього документа, підтверджуючого благословення Шептицьким дивізії СС «Галичина». Митрополит лише дозволив своєму священику бути капеланом в ній, щоб морально опікуватися молодими українцями і утримувати їх від ексцесів.

Все інше – міфи та стереотипи радянської пропаганди проти Шептицького. Я вважаю, що сучасному Ізраїлю та єврейським громадам діаспори потрібно відмовитися від цих міфів.

У кривавому пеклі Голокосту фігура Андрея Шептицького підноситься, як скеля спасіння і добра. Митрополит Шептицький – велетень справжнього гуманізму і один з найвеличніших українців 20-го століття. Його дружні зв'язки з єврейським народом налічували десятки років співпраці.

Те, що присвоєння йому цього звання відкладалося десятиліттями, є не лише несправедливістю. З точки зору всієї традиції іудаїзму, від нас вимагається бути вдячними за зроблене нам добро. І навпаки, присвоєння Шептицькому давно заслуженого ним звання «Праведника народів світу» покаже Україні і всьому світу, що єврейський народ пам'ятає і цінує своїх друзів і рятівників.

Мій обов'язок як Головного рабина Києва та України і глибоке переконання як людини в тому, щоб підняти свій голос на захист великого гуманіста і друга єврейського народу Андрея Шептицького. Наша громада давно визнала його заслуги і посадила біля Центральної Синагоги Бродського в Києві дерево на його честь.

Тож, шановний пане Шалев, допоможіть, будь ласка, відновити розгляд кандидатури Андрея Шептицького на Комісії Яд Вашему з присвоєння почесного звання «Праведника народів світу».

З повагою та благословенням, Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман