Мене, чесно кажучи, дивує, як наше, звихнуте на історії та історичних аналогіях суспільство, не оцінило символізму візиту Медведчука до Москви. Коли в той самий час Зеленський поїхав на Захід. Це настільки прозоро і демонстративно саме по собі – а в стрічці смішні фотографії з принцом Вільямом, жарти про «бабушку» та роздуми про «вакцинацію» власника ОПЗЖ.

Дивно тому, що історія про всіляких гетьманів, про боротьбу з Москвою і про цивілізаційне протистояння займає в українській політиці більшу роль, аніж тарифи, податки та міжнародні угоди. Історія в політиці поступається лише персональним договорнякам та корупції.

І от, поки наш президент проводить переговори на Заході (а любителі історії мали б уже провести паралелі зі Священною римською імперією німецької нації), один із феодалів їде до Москви. Тобто в ставку Великого хана. І привозить звідти не просто черговий ярлик, а й «спасіння» від коронавірусу.

Де наші патріотичні любителі історії? Чому не говорять про те, що аналогічно діяв король Данило? Тобто шукав підтримки в Папи Римського, обіцяв провести необхідні реформи, а йому висловили глибоке занепокоєння. Запевнили, що всі євроатлантичні устремління підтримують і навіть корону надіслали, а це як асоційоване членство в ЄС за теперішніми мірками.

Де порівняння із гетьманами (я розумію, що образ надійно закріплений за іншим персонажем, але все ж)? Є ж ціла плеяда козацьких ватажків, які намагалися заручитися підтримкою вже цивілізованої на той час Європи в боротьбі з варварським деспотичним Сходом. І в них, що характерно, не вийшло. Але вони ввійшли в історію як позитивні герої. А частина козацької старшини в той час писала листи в Москву і домовлялася про нові «статті та угоди». Чим не сучасна практика?

Не вийшло відкараскатися від Москви і пізніше, до речі. Але про всіх цих діячів української історії знімають кіно, пишуть книжки і розповідають дітям як про приклад для наслідування.

Сучасні любителі історії мали б знати, що постійні чвари всередині «українського» табору та існування монолітної та слухняної групи, орієнтованої на Схід, закінчувалися завжди однаково. Але нікого це не зупиняє. Бо боротьба за «київський стіл» чи «гетьманську булаву» завжди в пріоритеті.

Любителі історії пишуть, що Європа вже не та. Ніби колись Священна ліга збиралася швидко, діяла оперативно і всіх перемагала. Або кажуть, що Європа тепер «поділена» і частина хоче торгувати з агресором. Ніби ніколи не торгували через Архангельськ в обхід Балтики, іще задовго до «Північного потоку – 2»

А ще любителі історії (і це вже важливо, насправді) говорять, що «Європа нам чужа ціннісно», що «менталітет не такий, як у нас», що потрібно «опиратися на власні сили» і берегти «здорові традиції». І ніби в курсі про те, до чого доводять подальші розмови про спільну «віру православну», і про «православного царя», а все одно пишуть. Люблять історію, а вчитися не хочуть.

Не знаю, чи в курсі любителі історії про те, що Дмитро Байда Вишневецький теж мав «бізнес» із Москвою. При чому такий, що ніякі «Липецькі фабрики» і жоден «Квартал» просто порівнювати не пасує. Але нічого, засновник Січі, національний герой.

Швидше за все, любителі історії десь чули, чому Захід вийшов з цього глобального протистояння переможцем - завдяки технологіям. Глобально, на сьогоднішній момент, ситуація не помінялася. Захід все такий же розрізнений, хоче торгувати, не хоче воювати. Переважає технологічно. На Сході теж нічого принципово не змінилося.

Ну і українці все ще в буферній зоні, пишуть листи в різних напрямках, вибирають «свій шлях» і міряються гетьманами. Нічого нового під місяцем.