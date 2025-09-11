Новий контейнерний поїзд курсуватиме тричі на місяць

Логістична компанія Most Logistic запустила новий регулярний сервіс. Тричі на місяць між портом Ґданськ та Україною курсуватиме контейнерний поїзд.

Як повідомили у четвер, 11 вересня, у компанії, новий сервіс передбачає курсування регулярних поїздів від Baltic Hub (Ґданськ) до Mostyska-II, далі термінал Most Logistic та «остання миля» по Україні, і в зворотному напрямку.

«Швидкість – ключова перевага нового сервісу. Контейнери долають шлях від Ґданська до кордону лише за 2 дні завдяки прямому потягу без зупинок. Для порівняння, у більшості операторів цей час становить від 7 до 10 днів. Усередині України компанія планує додатково скоротити терміни, замінюючи залізничне плече на автодоставку у радіусі до центральної України. Це дозволить клієнтам отримати вантажі практично з тією ж швидкістю, що й за прямої автодоставки з Ґданська», – йдеться в повідомленні Most Logistic.

Клієнт може одразу розстафірувати контейнер і відправити вантаж тентом, залишити його на складі під митним контролем для поступових відвантажень або завезти товар партіями й сформувати контейнер для експорту. У компанії зазначають, що це спрощує планування логістики та знижує витрати клієнтів.

«Реалізація сервісу стала можливою завдяки стратегічному партнерству з польськими терміналами. У планах компанії також порти Німеччини, Бельгії та інших європейських країн», – додали в Most Logistic.

Most Logistic — міжнародна транспортно-логістична компанія, що виконує інтермодальні та мультимодальні перевезення автотранспортом, залізницею і морем по Україні та ЄС. Компанія має власний логістичний термінал та елеватор на польському кордоні, мережу складів-партнерів, пропонує митне оформлення, сертифікацію, перевалку у портах Європи та України, здійснює негабаритні вантажоперевезення.