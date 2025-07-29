Імпорт зерна з України був призупинений понад рік

У Польщі транспортні компанії, порти та перевантажувальні термінали заявили про збитки через відсутність зерна з України. Про це пише польське видання Rynek infrastruktury.

Польські перевізники наголошують, що блокування перевалки продукції з України є болісним для польської економіки.

«Ми розуміємо, що надходження української сировини, сільськогосподарської продукції та зерна на польський ринок є поганим і ніколи не має траплятися. Однак ми повинні розрізняти дві речі: дозвіл на транзит, а отже, прибуток для польських портів та перевантажувальних терміналів, і дозвіл на введення товарів в обіг», – розповіла генеральний директор групи CSL Лаура Головач.

Впродовж багатьох місяців на польських кордонах відчутна нестача імпортних товарів, зокрема, перевалки зерна з України, адже його імпорт був призупинений понад рік. Це призвело до величезних витрат та загрози звільнень.

«Польські термінали ймовірно всі порожні та несуть дуже високі експлуатаційні витрати. Ми також помітили, що деякі країни, такі як Румунія, Німеччина та Туреччина, мають у своїх портах велику кількість зерна з України. Ці країни здатні обробляти перевезення сировини, одночасно запобігаючи її розподілу на своїх внутрішніх ринках. На жаль, у Польщі цією ситуацією нехтують», – додала Головач.

Нагадаємо, що 6 лютого 2024 року у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця його учасники заблокували всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах. У березні Європейський Союз на тлі протестів фермерів заявив про посилення перевірки дотримання домовленостей під час імпорту зерна з України.

Раніше повідомляли, що прокуратура у Ряшеві (Польща) у липні 2024 року повідомила про відкриття справи, пов’язаної із «зерновим скандалом», який призвів до протестів польських фермерів і блокування польсько-українського кордону.