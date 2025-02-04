Країна-окупант і її поплічник продовжують пожинати плоди своєї діяльності

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не допустила Росію та Білорусь до участі в чемпіонаті світу 2026 року, повідомляє офіційний сайт організації. Щобільше, розглядається також питання участі Росії на Олімпіаді-2026.

Головна причина такого рішення – питання безпеки, пов'язані з можливим допуском збірних до міжнародних турнірів. Зокрема зазначається, що поточні умови не дозволяють забезпечити необхідні вимоги для організації турнірів, які б гарантували безпеку для всіх.

Зазначимо, що рішення IIHF не розповсюджується на потенційну участь країни на зимовій Олімпіаді-2026 – це питання має вирішити Міжнародний олімпійський комітет.

Рішення щодо участі Росії у сезоні-2027 будуть розглядати у травні 2026 року на засіданні Ради IIHF перед щорічним конгресом. Представники країни-окупанта вже заявили, що вони оскаржуватимуть рішення міжнародної федерації хокею в суді.

Нагадаємо, збірні Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних хокейних змагань після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Чемпіонат світу 2026 року відбудеться в Цюриху та Фрібурзі (Швейцарія). Збірна Росії також пропустить світову першість 2025 року, яка пройде у Швеції та Данії.