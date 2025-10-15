Львів підписав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією

Львів підписав угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) — частиною групи Світового банку. Про це у середу, 15 жовтня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своїх соцмережах.

Парнери допоможуть Львову реалізувати проєкт нового хірургічного комплексу в екосистемі Unbroken — там уже пролікували понад 25 тис. поранених.

«IFC допоможе правильно підготувати і структурувати проєкт державно-приватного партнерства, а також залучить до 50% інвестицій у вигляді грантів від міжнародних донорів», – написав Андрій Садовий.

За архітектурний проєкт відповідає команда на чолі з японським архітектором Шигеру Бан — світовою зіркою сучасної архітектури. То це буде не просто новий хірургічний корпус, а ще й архітектурна памʼятка сучасності.

Раніше ZAXID.NET писав, що Львів підписав угоду про співпрацю з інвестиційним фондом SEAF — одним із найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу.