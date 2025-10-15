Підписання угоди відбулося у Вашингтоні

Львів підписав угоду про співпрацю з інвестиційним фондом SEAF — одним із найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу. Відбулося це у Вашингтоні. Про це у середу, 15 жовтня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.



«SEAF починає роботу в Україні, і стартовою точкою стане Львів. Починаючи з 2026 року, фонд планує інвестувати до 30 млн доларів у розвиток малого та середнього бізнесу — від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць. SEAF підсилить наші міські програми підтримки бізнесу. Наприклад: місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм», – написав у своїх соцмережах Андрій Садовий.

Починаючи з 2026 року, фонд планує інвестувати до 30 млн доларів у розвиток малого та середнього бізнесу (Фото з соцмереж Андрія Садового)

9 жовтня Львівська міська рада повідомляла, що міжнародний інвестиційний фонд планує відкрити представництво у Львові та розпочати роботу вже у 2026 році. Потенційний керівник представництва SEAF у Львові Боб Вебстер мав зустріч з міським головою Андрієм Садовим та обговорив плани щодо співпраці. На конференції з відновлення України в Римі SEAF оголосив про плани запуску у Львові Фонду будівництва та відновлення для підтримки малих та середніх підприємств у будівельному секторі України, які готуються до сталого післявоєнного відновлення країни.