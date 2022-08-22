Так званий «мобілізаційний резерв» маріонеткове квазідержавного утворення «ЛНР» відмовляється воювати на території сусіднього аналогічного російського утворення на території України – «ДНР». Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації.

«По-перше, існує умовна роздільність на «донецьких» і «луганських», де останні вважають свій «військовий борг» вже виконаним. На їхню думку, Донецьку область повинні визволяти самі ж «донецькі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з аналогічною мотивацією бойовики ОРДО влаштували бунт та відмовилися воювати за так звану «ЛНР».

«По-друге, «добровольці» з обох сторін відчувають, що вони для Росії, яка і відправляє їх на війну вже далеко за межі своїх областей – «другий сорт». Росіяни використовують їх як «гарматне м’ясо» для розкриття українських позицій і забезпечення просування ЗС РФ», – додали у відомстві.

У Центрі протидії дезінформації називають кілька причин цьому явищу. Однією з них є та, що за спиною бойовиків на передовій у ролі загороджувального загону стоять російські штурмовики. Крім того, за смерть мобілізованого в ОРДЛО виплачуються копійки, на відміну від російського контрактника.

Через це спроби держави-терориста Росії компенсувати втрати шляхом «тихої мобілізації» в ОРДЛО отримають все рішучіший спротив.

Як інформував ZAXID.NET, Сили спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) спільно з міжнародною розвідувальною спільнотою InformNapalm евакуювали на безпечну територію України двох чоловіків з Луганської області, яких примусово мобілізували підконтрольні Росії бойовики угруповання «ЛНР» на війну проти України.

З початку серпня на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації. Крім того, чоловіків із захоплених у 2014 році територій Донецької області не випускають за кордон «ДНР». Вони не можуть виїхати ні в РФ, ні на інші окуповані території.