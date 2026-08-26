Лікарі прийматимуть пацієнток із 1 по 25 вересня

З 1 вересня мобільна бригада Рівненського обласного перинатального центру працюватиме у громадах на півночі області. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть мешканок низки населених пунктів. Про це у середу, 26 серпня, повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.

Загалом медики здійснять 19 виїздів. До складу бригади входять акушер-гінеколог, медсестра та спеціаліст з ультразвукової діагностики. За словами Андрія Карауша, для мешканок віддалених сіл це можливість пройти необхідні обстеження, не їдучи до Рівного.

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Мобільна бригада працюватиме за таким графіком:

1 вересня – Томашгород Рокитнівської громади (місцеві також називають його Сехами);

2 вересня – Друхів Березнівської громади;

3 вересня – Бережниця Дубровицької громади;

4 та 7 вересня – Тишиця Березнівської громади;

8 вересня – Масевичі Рокитнівської громади;

9 вересня – Городище Березнівської громади;

10 вересня – Хмелівка Соснівської громади;

11 вересня – Соснове Соснівської громади;

14 вересня – Лінчин Березнівської громади;

15 та 16 вересня – Поляни Малинської громади;

17 вересня – Маринин Соснівської громади;

18 вересня – Кам'янка Березнівської громади;

21 вересня – Грушівка Березнівської громади;

22 вересня – західна околиця Томашгорода Рокитнівської громади (місцевість, яку називають Крутою Слободою);

23 вересня – Хотин (Хутір) Березнівської громади;

24 вересня – Орв'яниця Дубровицької громади;

25 вересня – Соломіївка Дубровицької громади.

Щоб записатися на консультативний прийом, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та уточнити графік роботи бригади.

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Проєкт реалізують за підтримки ВБО «Конвіктус Україна» та UNFPA – Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Усі огляди та консультації мобільної бригади – безкоштовні.