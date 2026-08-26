Мобільна бригада перинатального центру безкоштовно обстежуватиме жінок на Рівненщині
У складі бригади працюватимуть акушер-гінеколог, медсестра та спеціаліст з УЗД
З 1 вересня мобільна бригада Рівненського обласного перинатального центру працюватиме у громадах на півночі області. Лікарі безоплатно й анонімно обстежуватимуть мешканок низки населених пунктів. Про це у середу, 26 серпня, повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.
Загалом медики здійснять 19 виїздів. До складу бригади входять акушер-гінеколог, медсестра та спеціаліст з ультразвукової діагностики. За словами Андрія Карауша, для мешканок віддалених сіл це можливість пройти необхідні обстеження, не їдучи до Рівного.
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Мобільна бригада працюватиме за таким графіком:
- 1 вересня – Томашгород Рокитнівської громади (місцеві також називають його Сехами);
- 2 вересня – Друхів Березнівської громади;
- 3 вересня – Бережниця Дубровицької громади;
- 4 та 7 вересня – Тишиця Березнівської громади;
- 8 вересня – Масевичі Рокитнівської громади;
- 9 вересня – Городище Березнівської громади;
- 10 вересня – Хмелівка Соснівської громади;
- 11 вересня – Соснове Соснівської громади;
- 14 вересня – Лінчин Березнівської громади;
- 15 та 16 вересня – Поляни Малинської громади;
- 17 вересня – Маринин Соснівської громади;
- 18 вересня – Кам'янка Березнівської громади;
- 21 вересня – Грушівка Березнівської громади;
- 22 вересня – західна околиця Томашгорода Рокитнівської громади (місцевість, яку називають Крутою Слободою);
- 23 вересня – Хотин (Хутір) Березнівської громади;
- 24 вересня – Орв'яниця Дубровицької громади;
- 25 вересня – Соломіївка Дубровицької громади.
Щоб записатися на консультативний прийом, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря та уточнити графік роботи бригади.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Проєкт реалізують за підтримки ВБО «Конвіктус Україна» та UNFPA – Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Усі огляди та консультації мобільної бригади – безкоштовні.