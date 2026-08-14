Через кілька хвилин після укусу в потерпілої з’явилися перші симптоми

29-річна мешканка села Мала Любаша Рівненського району потрапила до реанімації після укусу гадюки. Стан жінки оцінювали як середньої тяжкості. Про це у п’ятницю, 14 серпня, повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Інцидент стався 11 серпня близько 18:00. Гадюка вкусила жінку, коли вона перебувала на городі біля будинку. Перші симптоми з’явилися за кілька хвилин. Постраждала звернулася по медичну допомогу, після чого її госпіталізували до Костопільської лікарні.

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Медики провели жінці симптоматичне лікування та дезінтоксикаційну терапію. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, станом на 14 серпня її вже перевели з реанімації до терапевтичного відділення. Стан пацієнтки покращився.

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Медики радять у разі зустрічі зі змією не панікувати, не наближатися до неї та не робити різких рухів. Варто спокійно відійти на безпечну відстань.

Змії можуть траплятися у високій траві, кущах та лісі. Під час походів у такі місця рекомендовано одягати високе щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.