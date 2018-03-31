Мобільні оператори показали як перевірити чи підтримує SIM-картка зв'язок 4G

Для перевірки необхідно використувати комбінації ISSD

Українські мобільні оператори показали, як перевірити, чи підтримує SIM-картка та телефон зв'язок четвертого покоління. Про це з посиланням на дані Lifecell, Vodafone та Kyivstar пише «Економічна правда».

Згідно з повідомленням, для перевірки необхідно використувати такі комбінації: для Lifecell це *455#, для Vodafone – *222#, для Kyivstar – *245*4# - для перевірки SIM-картки та *245*4# для перевірки підтримки телефоном.

Нагадаймо, 30 березня, lifecell та Vodafone запустили 4G в 20-ти найбільших містах, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні. Компанія «Київстар» заявила, що запустить зв'язок 4G до 10-го квітня.

Як відомо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

Під час торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень. У сумі держава отримала 7,89 млрд грн за 4G.