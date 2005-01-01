«Київстар» планує запуск зв'язку 4G у діапазоні 2600 МГц до 10 квітня

«Київстар» ще отримала всієї необхідної дозвільної документації

Мобільний оператор «Київстар» планує запустити зв'язок 4G у діапазоні 2600 МГц до 10 квітня поточного року. Про це в п'ятницю повідомив президент компанії Петро Чернишов.

«Швидко - не завжди означає якісно. Ми плануємо запустити 4G до 10 квітня», - написав він на своїй сторінці у Facebook і пояснив, що «Київстар», як законослухняна компанія, очікує отримання всієї необхідної дозвільної документації та проводить додаткові налаштування мережі в зв'язку з новими вимогами контролюючих держорганів.

«Все для того, щоб запустити високоякісний 4G від «Київстар». Нам важливо, щоб наші абоненти отримали позитивний досвід використання сервісу», - резюмував президент «Київстару».

Нагадаємо, сьогодні «Vodafone Україна», як і lifecell, запустив 4G на частотах 2600 мГц, аукціон на які відбувся 31 січня. Поки що мережа працює лише у великих містах. Незабаром українські оператори також запустять 4G на частотах 1800 мГц, що дозволить покрити зв'язком цього покоління значно більшу частину території. Аукціон з продажу цих частот відбувся 6 березня.