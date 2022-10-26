На півдні України збили першу російську ракету за допомогою мобільного застосунку єППО. Про це повідомив один із його розробників Геннадій Сульдін. Ракету за допомогою застосунку збили ще 22 жовтня, але відомо про це стало лише через чотири дні.

За словами розробника, якого процитувало «Суспільне», російська крилата ракета «Калібр» летіла на малій висоті й через особливості рельєфу військовим було складно її зафіксувати. Але декілька людей, які побачили в небі ракету, сповістили про це за допомогою застосунку єППО, завдяки чому військові отримали достатньо часу, аби її збити.

Також Геннадій Сульдін зазначив, що для ППО особливо важливими є дані з сільської місцевості про російські ракети і дрони-камікадзе, адже вони найчастіше йдуть на низькій висоті в малонаселених районах.

Нагадаємо, мобільний застосунок єППО дозволяє повідомляти військовим про ракети чи безпілотники, яких можуть не виявити радари. Щоб це зробити, потрібно встановити застосунок, авторизуватися в ньому за допомогою «Дії», і після цього, у разі виявлення ракети чи дрона, відкрити застосунок, вибрати тип цілі, направити смартфон у напрямку її руху та натиснути велику червону кнопку. Фахівці ППО побачать позначку на мапі, отримавши тим самим доповнену радіолокаційну інформацію, завдяки чому ворожу повітряну ціль буде збито.

Наразі застосунок єППО доступний лише для Android, для встановлення натисніть тут.