Взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи протиповітряної оборони, у якій будуть масово задіяні громадяни України, може кожен

Розроблений для допомоги українським силам протиповітряної оборони у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі застосунок єППО уже доступний у Google Play Market, повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«Android-версія додатка єППО, яку розробила конструкторська група “Технарі”, пройшла верифікацію Google. Додаток єППО вже доступний на плеймаркет. Тепер кожен громадянин України може долучитись до протиракетної та протиповітряної оборони нашого неба», – йдеться в повідомленні.

Як пояснили у Збройних силах, у разі виявлення повітряної цілі – крилатої ракети чи дрона-камікадзе – достатньо відкрити застосунок, вибрати тип цілі, направити смартфон у напрямку її руху та натиснути велику червону кнопку. Фахівці ППО побачать позначку на мапі, отримавши тим самим доповнену радіолокаційну інформацію, завдяки чому «летюча смерть» буде збита.

«Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та безпілотні літальні апарати орків ховаються від ППО на малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми, коли їх ще не бачать радари», – зауважили військові.

Взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи протиповітряної оборони, у якій будуть масово задіяні громадяни України, може кожен. Для цього необхідно встановити додаток єППО на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою «Дії», натиснути «Тест», щоб переконатися, що все працює, і бути готовими сповістити зенітників про побачену загрозу.

«Навіщо потрібна авторизація в Дії? Щоб вороги та дурні не заважали зенітникам хибними цілями», – пояснили в управлінні.

Для створення єППО розробники консультувалися з фахівцями протиповітряної оборони. Від самого початку розробка була узгоджена з оперативним командуванням «Південь» і старшими офіцерами Повітряних сил Повітряного командування «Південь».

Перше тестування єППО для iPhone теж успішно пройдене. iOSs-версія додатка невдовзі стане доступною.

Також нагадаємо, що військові продовжують збирати інформацію про розташування окупантів на українській землі через чатбот «єВорог» у Telegram. Зокрема, на сьогодні потрібна інформація про скупчення техніки, переміщення, зокрема, і залізницею, про склади, аеродроми, місця розміщення особового складу ворога тощо.