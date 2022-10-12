Пілот українського винищувача збив пʼять дронів-камікадзе та дві крилаті ракети, після чого зміг успішно катапультуватися на території Вінницької області.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ, у середу, 12 жовтня, близько 21:00 біля Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Льотчик винищувача зміг успішно капітулюватися.

«Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання із знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136», – повідомили у командуванні Повітряних сил.

У командуванні додали, що впродовж 12 жовтня пілот знищив пʼять іранських дронів Shahed: три на півдні України і два над Вінницею.

Після збиття дронів через наразі не встановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування, однак зміг відвести літак від Вінниці і катапультуватися.

А 11 жовтня, під час масованого ракетного обстрілу, пілот збив дві російські крилаті ракети. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював присвоєння пілоту звання Героя України.