Пару з Радехівського району знайшли неушкодежними

Рятувальники відшукали у гірському лісі біля селища Славсько пару закоханих, які пішки піднялись на гору Погар висотою 857 мі не змогли самостійно спуститись назад. Хлопець з дівчиною загубились в горах після освідчення.

Про цікавий випадок повідомили у пошуково-рятувальній частині ДСНС Львівщини. Увечері вівторка, 1 грудня, 24-річний мешканець Радехівського району разом зі своєю 17-річною дівчиною вирішили піднятись на гору Погар біля Славського. На вершині хлопець планував освідчитись своїй дівчині.

«Молодий чоловік вирішив зробити коханій сюрприз – на гірській вершині Погар запропонувати вийти за нього заміж. Вчора підйомники не працювали, тому вони туди пішли пішки», – розповідають рятувальники.

Закоханим вдалося вийти на гору, де хлопець зробив пропозицію. Коли пара почала спускатися з гори, то заблукала. Близько години хлопець з дівчиною ходили гірським лісом, а потім подзвонили на «101».

«Добре, що знайшли наш номер телефону та одразу викликали рятувальників. Бо уже сутеніло, почалися холоди – до 10 градусів морозу», – розповідають у ДСНС.

Рятувальники швидко знайшли загублених у горах та допомогли їм спуститись на квадроциклах. Хлопець з дівчиною були одягнені невідповідно для зимових походів у гори – у повсякденний одяг, але не отримали обморожень. Їхньому здоров’ю нічого не загрожує.