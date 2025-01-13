Ізраїльські військові намагаються розшукати Мохаммеда Сінвара

Новим лідером палестинського угруповання ХАМАС після загибелі Ях’ї Сінвара став його молодший брат Мохаммед Сінвар. Під керівництвом останнього ХАМАС вербує нових бойовиків у Секторі Гази. Про це повідомила українська служба «Радіо Свобода» з посиланням на газету The Wall Street Journal в понеділок, 13 січня.

За словами арабських джерел видання, після ліквідації Ях’ї Сінвара у жовтні 2024 року, політичне керівництво ХАМАСу, що перебуває в Катарі, вирішило колективно керувати терористичним угрупованням. Натомість бойовики ХАМАСу, що залишаються в Секторі Гази, не пішли на цей крок і тепер діють автономно під проводом Мохаммеда Сінвара.

Наразі ХАМАС вербує нових бійців, обіцяючи забезпечення продовольством та медичною допомогою для них та їхніх сімей. Завербовані бойовики невеликими групами здійснюють атаки з використанням вогнепальної та протитанкової зброї, яка не потребує особливої військової підготовки. Ізраїльські військові заявляють, що ХАМАС за останні кілька місяців завербував сотні людей переважно на півночі Сектора Гази, пише WSJ.

Мохаммедові Сінвару, імовірно, близько 50 років. До ХАМАСу він приєднався у молодому віці, як і його брат, утім, на відміну від Ях’ї Сінвара, той не був у ізраїльській в’язниці. Сінвару-молодшому вдавалося успішно переховуватись від ізраїльських служб безпеки, за що його прозвали «Тінь».

Інформацію про те, що бойовиками в Секторі Гази керує Мохаммед Сінвар, WSJ також підтвердив ізраїльський бригадний генерал у відставці Амір Авіві. За його словами, ізраїльські військові «докладають усіх зусиль», щоб знайти нового ватажка угруповання.

За даними Ізраїлю, Мохаммед Сінвар причетний до організації атаки ХАМАС на ізраїльські території 7 жовтня 2023 року і викрадення ізраїльського військового Гілада Шаліта у 2006 році. У 2011 році Шаліта звільнили в обмін на 1027 прихильників ХАМАСу, серед яких був і Ях’я Сінвар.

Ліквідація Ях’ї Сінвара

Ях’я Ібрагім Хассан Сінвар з 2017 року був одним зі співзасновників апарату безпеки ХАМАСу, і вважався ключовим архітектором нападу 7 жовтня 2023 року, під час якого палестинські бойовики вбили 1200 людей в Ізраїлі.

США визнали Сінвара терористом, а прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у травні 2024 року запросив ордер на його арешт.

Після ліквідації лідера терористичного угруповання ХАМАС Ізмаїла Ганії у липні 2024 року, Ях’я Сінвар зайняв його посаду.

У жовтні 2024 року міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала лідера політичного бюро угруповання ХАМАС Ях’ю Сінвара. ЦАХАЛ повідомив, що Сінвара убили на півдні Гази 16 жовтня. Загибель Сінвара аналітики оцінили як «найбільшу стратегічну втрату для ХАМАСу» на той час.