26 квітня 2021 року Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління

У Міністерстві освіти та науки України переконують, що про захист народним депутатом Іллєю Кивою дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту ВНЗ, в якому відбувся захист. Наразі у відомстві очікують на саму дисертацію та планують провести її експертизу, пише УНН з посиланням на прес-службу МОН.

Спеціалізована вчена рада протягом місяця після захисту дисертації повинна надіслати до МОН атестаційну справу здобувача наукового ступеня.

«У МОН розглядаються документи атестаційних справ здобувачів наукових ступенів та проводиться експертиза дисертацій з метою здійснення контролю за дотриманням спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів. Дисертація та атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління І.В. Киви буде розглянуто відповідно до затвердженої процедури», – пояснили у міністерстві.

Спочатку фахівці МОН перевіряють на відповідність вимог нормативно-правовим актам, далі проводиться експертиза дисертації експертною радою МОН з державного управління, у складі якої працюють провідні науковці у галузі державного управління. МОН за рішенням експертної ради може надсилати дисертацію та атестаційну справу здобувача для додаткового розгляду (колективного рецензування):

• до іншої спеціалізованої вченої ради в установленому МОН порядку;

• до закладу вищої освіти або наукової установи.

Якщо під час проведення експертизи дисертації встановлено порушення спеціалізованою вченою радою вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів, то МОН скасовує рішення ради про присудження наукового ступеня та вживає заходів.

«Станом на 27 квітня 2021 року атестаційна справа здобувача наукового ступеня кандидата наук з державного управління Іллі Киви до МОН України не надходила, тому документально підтвердженого факту успішного захисту дисертації Іллею Кивою у спеціалізованій вченій раді Д 26.891.02 Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості у Міністерстві немає», – повідомили у міністерстві.

Що відомо про кандидатський захист Іллі Киви

26 квітня 2021 року Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».

Це викликало обурення у освітній спільності, а львівський лікар, викладач УКУ і колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка на знак протесту привселюдно спалив свій диплом кандидата.

Ілля Кива – проросійський громадський діяч і політик. Колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, колишній голова Соціалістичної партії України.

У 2019 році він увійшов до «Опозиційної платформи – За життя» та за її списками потрапив до Верховної Ради. Відомий своїми проросійськими поглядами, неоднозначними вчинками та ексцентричними заявами.

Зокрема, Кива скаржився росіянам на «проблеми зі свободою слова, розповідав про «розгул репресій та фашизму» в Україні, фотографувався в шапці з радянською зіркою і конфліктував з Нацкорпусом.

Прямо під час засідань Верховної Ради він носив маску Джокера, дивився порно і смикав свій пах після листування із абонентом «Юлія конкурс краси Одеса».