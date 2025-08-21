Карпатський національний університет імені Василя Стефаника

Міністерство освіти і науки оголосило конкурс на посаду ректора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Про це повідомили на сайті МОН 21 серпня.

Відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти, конкурс проводитиме наглядова рада університету у формі співбесід 24 вересня (якщо буде більше семи кандидатів, то співбесіди проводитимуть 24 та 25 вересня).

Для участі у конкурсі громадянам України потрібно мати не менше п’яти років досвіду на керівних посадах підприємств, установ, організацій, закладів освіти незалежно від форми власності або 10 років на педагогічних, науково-педагогічних посадах закладу вищої освіти.

На сайті Карпатського університету імені Василя Стефани оприлюднили перелік документів, які потрібно подати для участі в конкурсі.

Нещодавно Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника офіційно перейменували на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Він є одним з найстаріших вищих навчальних закладів Івано-Франківської області. Згідно з указом президента України від 26 серпня 1992 року, його створено на базі педагогічного (колишнього Станіславського учительського) інституту, заснованого у 1940 році.