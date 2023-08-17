У Свято-Троїцькому монастирі в с. Баня-Березів новий календар називають "уніатським".

Намісник та монахи Свято-Троїцького чоловічого монастиря у селі Баня-Береза Косівського району на Прикарпатті заявили, що не переходитимуть на новий календар. На думку ченців, календарна реформа спричинить зникнення деяких важливих для православ'я церковних свят, Петрівського посту та українських давніх звичаїв та традицій. Нагадаємо, що Православна церква України на Помісному соборі, 27 липня, остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року.

Про те, що вони не підтримуватимуть рішення Помісного собору про перехід на новоюліанський календар, намісник та монахи Баня-Березівського Свято-Троїцького чоловічого монастиря повідомили на офіційному сайті обителі в четвер, 17 серпня. У зверненні ченці називають новий календар «уніатським».

В офіційній заяві намісника та монахів монастиря йдеться про те, що новоприйнятий календар більше схожий на новогригоріанський, а ніж на новоюліанський.

«Після проведеної реформи із юліанського календаря залишається тільки: Вербна неділя, Світле Христове Воскресіння, Вознесіння Господнє та П'ятдесятниця, а всі інші свята будуть із григоріянського календаря. Нас, православних християн, знову заставляють іти в "нову унію". Нам шкода тих християн, подвижників нашої Церкви, які відстоювали свою Православну Віру, які зносили гоніння, наклепи і страждали за неї», – повідомляють у зверненні Баня-Березівського Свято-Троїцького чоловічого монастиря.

Монахи вважають, якщо календарну реформу втілять у життя, то зникне низка церковних свят, а давні традиції та звичаї можуть бути забуті.

«Ми розуміємо що юліанський календар не є досконалий, але і жодного календаря досконалого не існує. Так званий новоюліанський календар є ганебний у зв'язку із тим, що пропадають деякі свята, Петрівський піст, зникнуть наші звичаї і традиції», – додали в офіційному зверненні.

На Духовному соборі Свято-Троїцького чоловічого монастиря було прийнято рішення, що намісник та братія обителі не підтримують календарну реформу та не переходять на новий календар.

На Помісному соборі ПЦУ рішення про перехід на новий церковний календар підтримали 156 делегатів, а п’ятеро виступили проти. Загалом у Помісному соборі взяв участь 161 делегат. Нагадаємо, що архієрейський собор ПЦУ ухвалив рішення про перехід на новоюліанський календар 24 травня, а УГКЦ перейшла на новий календар ще в лютому цього року.