Православна церква України на Помісному соборі, який відбувся в четвер, 27 липня, остаточно затвердила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня. Про це повідомили секретар Харківської єпархії ПЦУ Дмитро Шаповалов та релігієзнавець Андрій Смирнов.

Це рішення підтримали 156 делегатів, а п’ятеро виступили проти. Загалом у Помісному соборі взяв участь 161 делегат. Нагадаємо, що архієрейський собор ПЦУ ухвалив рішення про перехід на новоюліанський календар ще 24 травня, а УГКЦ перейшла на новий календар ще в лютому цього року.

Нагадаємо, календарна реформа передбачає, що свята, які святкуються у сталі дати, з 1 вересня святкуватимуть на 13 днів раніше, аніж це було за старим юліанським календарем. Календарна реформа не зачіпає свят, дати яких змінюються (йдеться про пасхалію, тобто всі свята, які прив’язані до дати святкування Великодня). Водночас календарна реформа є добровільною і монастирі та парафії можуть продовжувати користуватися старим календарем.

Крім того, за словами посадовця Львівської міськради Євгена Бойка, який також був присутнім на Помісному соборі від громади Львова, ПЦУ канонізувала нового святого, який був галичанином.

«Святитель Рафаїл (Зборовський), митрополит Київський (роки життя: 1676 - 1747) від сьогодні причислений до лику українських святих», – написав Бойко у Facebook.

Помісний собор Православної церкви України – це вища владна соборна інституція, що представляє церковну повноту: вірян, чернецтво, духовенство та єпископат з усіх куточків України. Його проводять один раз на п’ять років.