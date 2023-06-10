Моршин отримав статус курорту державного значення
Це перше місто Львівської області, яке отримало такий статус
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Депутати Верховної Ради проголосували за законопроект, який надає Моршину статус курорту державного значення. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у суботу, 10 червня, повідомив, що курорт потребує інвесторів.
«Це визначна подія для Львівщини, адже Моршин став першим курортом державного значення у нашій області. Питання про надання йому такого статусу Львівська ОДА підняла понад 4,5 роки тому та послідовно відстоювала впродовж усього цього часу. Моршин є чудовим місцем для оздоровлення, реабілітації та відпочинку. Але курорт потребує залучення інвесторів для того, щоб оживити інфраструктуру санаторно-курортного і відпочинкового комплексу для надання першокласного сервісу», – розповів Максим Козицький.
Він додав, що на статус курорту державного значення претендує Трускавець. За словами Максима Козицького, місто ще у 2021 році зверталося в Державне агентство розвитку туризму з клопотанням, щоб визнати природні території Трускавця курортною територією державного значення.
«Зараз доопрацьовують картографічні матеріали з визначення меж та шукають необхідні документи в архівах», – повідомив голова ЛОВА.
Зазначимо, що з отриманням статусу державного курорту місто отримати доступ до окремих державних програм, які фінансуються з держбюджету. Крім цього, курорт стає інвестиційно привабливішим.