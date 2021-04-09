Трускавець один з найдавніших курортів Європи і найпопулярніших в Україні

Трускавець розпочав процедуру оформлення статусу курорту державного значення. Міська рада зібрала і подала усю необхідну документацію для збереження і охорони природної території міста на державному рівні. Про це повідомляє управління туризму та курортів ЛОДА. Аналогічне клопотання ще одного курортного міста Моршина уже на розгляді в Кабміні.

Міська рада разом з санаторно-курортними закладами Трускавця зібрала понад десять томів наукових обґрунтувань, картосхем та інших необхідних матеріалів, які вимагаються законом «Про курорти». Після опрацювання і погодження документації на обласному рівні її скерують у Київ. Остаточне рішення приймає уряд і Верховна Рада.

Заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний пояснив переваги державного статусу курорту, окрім збереження унікальних природних ресурсів.

«Це дає їм доступ до окремих державних програм, які фінансують з держбюджету. Також це додаткова значимість, що є привабливою для приватних інвесторів. Не тільки вітчизняних, але й іноземних», — прокоментував ZAXID.NET Віталій Загайний.

Раніше документацію на присвоєння статусу курорту державного значення подав Моршин. Її вже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади.

Після запровадження карантину «Моршинкурорт» став збитковим. Зараз триває напрацювання програми для його осучаснення. Керівниця управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака запропонувала розвивати медичний туризм, більше його популяризувати, щоб відновити потоки відпочивальників, зокрема і з інших регіонів. Щоб розширити цільову аудиторію бальнеологічного курорту, за її словами, варто створити можливість відпочинку на природі, біля водойм, додати туристичні атракції.

В умовах пандемії курортні містечка Львівщини запустили програми постковідного відновлення. Така реабілітація уже впроваджена в деяких санаторіях Трускавця, Моршина і Східниці. Їх планують розширювати.

В Україні загалом є 7 курортів державного значення, це ті території, що мають особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси. Наразі курорти Львівщини такого статусу не отримували. Трускавець — це один із найдавніших бальнеологічних курортів Європи. Офіційно заснований у 1827 році, коли відкрили водолікарню для мінеральних купелей. Але місцева вода «Нафтуся» відома ще з 1469 року. На курорті Моршин лікують захворювання печінки, жовчевивідних шляхів, підшлункової залози, кишківника, шлунку та цукрового діабету. Його води за цінністю прирівнюються з водами відомих курортів Карлові Вари, Вісбаден, Гуняді-Янош. Позитивне рішення щодо державного статусу двох курортів сподіваються отримати до 2022 року.