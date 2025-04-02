Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію «Джерело єднання» сплатити Моршинській міській раді понад 1 млн грн боргу за незаконне користування ділянкою під санаторієм «Геолог Прикарпаття».

Як вказано у матеріалах справи, у 2007 році ТОВ «Джерело єднання» купило в НАК «Надра України» будівлі санаторію «Геолог Прикарпаття», що на вул. Франка, 12 у Моршині, а у 2018 році зареєструвало за майном право власності. Ділянка площею майже 0,5 га, на якій розташований санаторій, перебуває в комунальній власності, а договір її оренди компанією «Джерело єднання» діяв до 1 жовтня 2020 року. Після цього міська рада Моршина пропонувала власнику санаторію укласти договір оренди з новими умовами, однак він цього так і не зробив, хоча продовжував користуватися землею.

За цей час ТОВ «Джерело єднання» заборгувало міському бюджету понад 1 млн грн за оренду землі. Через це Моршинська міськрада звернулась в суд. У суді підприємці пояснили, що впродовж 2020-2023 років майно санаторію вибуло з їх власності, крім цього, договори купівлі-продажу оскаржуються у суді.

Однак суд вирішив позов задовольнити і зобовʼязав ТОВ «Джерело єднання» сплатити Моршинській міській раді понад 1 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що ТОВ «Джерело єднання» створене у 2006 році та зараз належить киянам Олегу Савенку та Ганні Гриневич. За даними аналітичної системи YouControl, компанія має стосунок до групи компаній Віктора Медведчука та групи братів Суркісів.