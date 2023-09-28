Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію

У середу, 27 вересня, на об’їзній Львова трапилась ДТП за участі вантажівки та мотоцикліста, унаслідок зіткнення 38-річний водій мотоцикла потрапив у реанімацію. Про це інформує Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталася 27 вересня, близько 11:00, на автодорозі «Західний обхід міста Львова» у селі Скнилів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля МАЗ 555102-223, яким керував 58-річний львів’янин, та мотоцикла Jawa 350 під керуванням 38-річного жителя Винників.

Аварія трапилась у селі Скнилів під Львовом

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.