У середу, 23 червня, загинув 42-річний мотоцикліст Юліан Слободян. За версією поліції, він загинув внаслідок зіткнення з вантажівкою MAN на вул. Луганській. Однак друзі та близькі загиблого мотоцикліста стверджують, що справжньою причиною став незавершений і неознакований острівець безпеки, який спорудили на цій вулиці за кілька днів до цього трагічного випадку.

ZAXID.NET спробував розібратися у цій історії, вислухавши родичів Юліана Слободяна, львівських комунальників і фахівців з безпеки дорожнього руху.

Що трапилось

Близько полудня 42-річний мешканець Винників Юліан Слободян їхав на мотоциклі вул. Луганською у Львові. Біля будинку №10, поблизу перехрестя з вул. Буйка, він несподівано врізався у вантажівку MAN, за кермом якої був 52-річний мешканець Рудного, і помер за кілька хвилин.

Фото Юрія Шуліги

Дружина загиблого Юліана Слободяна Яна розповіла ZAXID.NET, що про смерть чоловіка вона дізналася від друзів. За її версією, він наїхав на перешкоду – острівець безпеки, який нещодавно почали встановлювати, однак не ознакували.

«Комунальні служби, чи хто займається дорогами, невчасно встановлюють попереджувальні знаки про нові перешкоди на дорозі. Рішення приймають колегіально і ніхто конкретний за це рішення відповідальності не несе», – вважає вона.

Небезпечна Луганська

У вересні 2018 року в Україні оновили державні будівельні норми (ДБН), за якими під час реконструкції чи будівництва вулиць з двома і більше смугами руху на нерегульованих пішохідних переходах там обов’язково мають бути передбачені острівці безпеки. У випадку вулиці Луганської повноцінної реконструкції вирішили не чекати і за ініціативою депутата міськради Ігора Зінкевича ще в липні 2019 року міська комісія з безпеки дорожнього руху вирішила встановити там острівець безпеки. Це мала б зробити Сихівська районна адміністрації, але грошей не було і справа зятягнулася майже на два роки.

Ігор Зінкевич пояснив ZAXID.NET, що пропонував острівець безпеки у 2019 році, грунтуючись на інформації поліції, що саме на тому відтинку вулиці найчастіше траплялися аварії. «Враховуючи, що на вул. Луганській не планувалася реконструкція, було бажання мінімальними засобами забезпечити там безпечний перехід для пішоходів. Я не знаю, хто і коли [тепер] встановив цей острівець без відповідних знаків, але очевидці кажуть, що близько двох тижнів [тому]», – каже Зінкевич.

За словами члена міської комісії з безпеки дорожнього руху Павла Сирватки, острівці безпеки на небезпечних ділянках вулиць змушують водіїв знижувати швидкість і дають змогу пішоходу безпечно зупинитися посеред дороги і дочекатися, коли автомобіль його пропустить.

«Луганська – на жаль, така вулиця, якою взагалі мало хто їздить із дотриманням ПДР, а переходити дорогу там взагалі дуже небезпечно. Тому ще кілька років тому там вирішили встановити острівець безпеки, який би спонукав водії знижувати швидкість і давав змогу пішоходам безпечно перейти дорогу», – пояснює Павло Сирватка.

Що не так із острівцем на Луганській

Комунальники почали облаштовувати острівець безпеки на вул. Луганській зі збірних конструкцій кілька тижнів тому. На момент аварії на острівці не було ані відповідних знаків, ані знаків про дорожні роботи. Сам острівець виготовлений із пластику і складається з кількох блоків. «За нормами острівець безпеки має бути обладнаний знаками 4.7 "об’їзд перешкоди" і вертикальною розміткою 2.3 ПДР, напрямок ліній якої позначає бік із якого необхідно об’їжджати перешкоду. Формально острівець не є перешкодою на дорозі, але це правило на нього поширюється», – пояснює Павло Сирватка. Приклад розмітки і знаків на острівці безпеки на вул. Франка у Львові / фото ZAXID.NET Крім цього, існують правила й для розмітки на дорозі, яка має попереджати водіїв про острівець. Зокрема перед острівцем лінія розмітки має плавно переходити до краю острівця. Однак на момент трагічного випадку з Юліаном Слободяном такої розмітки на вул. Луганській також не було. Знаки таки були? Як заявив у розмові ZAXID.NET головний спеціаліст відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації Іван Залуцький, знаки встановлювали двічі, однак їх збивали невідомі. «Підрядна організація встановила сегменти острівця та дорожні знаки "об’їзд перешкоди" і таблички з вертикальною дорожньою розміткою, які цього ж дня збили невідомі. Опісля знаки встановили повторно, але їх теж збили», – стверджує Іван Залуцький. Він каже, що після дворазового пошкодження знаків компанія «Дорожні технології БС» обгородила ділянку острівця і встановили знаки про дорожні роботи, але і їх знищили. «Ми ще маємо до кінця нанести дорожню розмітку і встановити нові знаки. Подальші дії вирішуватиме керівництво Сихівської РА», – додав Іван Залуцький. Однак Сихівська РА не надала фото чи документів, які б підтверджували, що знаки таки встановлювали. Також ZAXID.NET не вдалося отримати підтвердження у компанії-підрядника «Дорожні технології БС». На інших острівцях безпеки, нещодавно вставновлених у різних частинах міста, випадків вандалізму теж не фіксували. Скільки саме часу острівець залишався неознакованим не відомо, однак члени ГО «Зручне місто» заявили, що двічі подавали звернення до Львівської міськради, 12 та 15 червня, з проханням відновити відповідні знаки на тому острівці безпеки, але відповіді не отримали.

У середу, 23 червня, на черговому засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху заступниця міського голови з питань ЖКГ дала протокольне доручення всім районним адміністраціям міста перевірити стан острівців безпеки.

Що могло стати причиною аварії

Зі слів свідків, причиною падіння водія мотоцикла могло стати те, що він зачепив острівець безпеки, який на момент аварії був без відповідних дорожніх знаків та розмітки, а тоді врізавася у вантажівку MAN. Сім’я Юліана Слободяна теж називає причиною його смерті перешкоду на дорозі.

У поліції офіційної причини аварії не називають, оскільки триває досудове розслідування. У прес-службі поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що за фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

«Є відкрита кримінальна справа і ми думаємо, що експертиза буде направлена в сторону того, що він рухався з порушеннями і причиною його загибелі стало саме порушення ПДР. А перешкода на дорозі – не буде основною причиною, хоча останні кілька днів на Гарячу лінію Львова зверталися люди, які скаржилися на відсутність там знаків», – розповів ZAXID.NET друг Юліана Слободяна Юрій Шуліга.

Юрій Шуліга також додав, що сім’я Юліана Слободяна не вважає цю справу перспективною, але має намір шукати справедливості в суді.