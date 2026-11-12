Кирило Буданов брав участь у переговорах, які відбулися в Абу-Дабі 10-11 листопада

Очільник Офісу президента Кирило Буданов не буде платити штраф за те, що перейшов на російську мову після переговорів в Абу-Дабі. Про це у четвер, 12 листопада, заявила в коментарі LIGA.net уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Після переговорів з російською делегацією Кирило Буданов провів спілкування з журналістами. Коли один із них поставив йому запитання, він покликав помічника, використовуючи англійську та російську мову.

«Іди сюди, дай мені переклад. Я розумію, мені треба час», – заявив тоді Буданов.

На запитання журналістів, чи отримає Кирило Буданов вже другий за кілька днів штраф за порушення мовного законодавства, мовна омбудсменка відповіла заперечно.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Мовне законодавство чинне лише в межах держави, окрім простору посольств», – повідомила Олена Івановська.

Нагадаємо, 7 листопада мовна омбудсменка повідомила, що Кирило Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці. На кадрах з місця подій чутно, як Буданов спілкується за 14-річним підлітком, який впав на територію будинку, російською мовою.

Згідно з чинним законодавством, державні органи зобовʼязані використовувати українську мову. За порушення вимог щодо цього передбачений штраф у розмірі від 3400 до 6800 грн. За повторне порушення протягом року – від 8500 до 11900 грн.

Зазначимо, тристоронні переговори України, Росії та США розпочалися 10 листопада в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Представниками української делегації були Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та представник ГУР Вадим Скібіцький.

Під час переговорів Москва вчергове просувала вимоги 2021 року – зокрема, росіяни вимагали від США та НАТО так званих гарантій безпеки. Серед умов були зобов'язання не розширювати Альянс, обмежити розміщення військ інших держав-членів у країнах, які приєдналися до НАТО після 1997 року, а також припинити військову співпрацю з державами пострадянського простору, які не входять до Альянсу, зокрема з Україною. Територіальні питання та питання припинення вогню Росія обговорювати відмовилась.