Кирило Буданов визнав факт порушення та зобовʼязався сплатити штраф

Очільник Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час сутичок 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці. Про це у суботу, 7 листопада, повідомила мовна омбудсменка Олена Івановська.

Кирило Буданов особисто прибув на місце подій у Петропавлівській Борщагівці. Тоді він пояснив, що «приїхав сюди, щоб розібратися, що тут, бл**дь, відбувається».

На одному з відео з будівлі у Петропавлівській Борщагівці, навколо якої виникли сутички, вижно, як Кирило Буданов спілкується з 14-річним підлітком, який впав на територію будинку та отримав забої. Тоді голова ОП розмовляв російською мовою.

Мовна омбудсменка заявила, що голова Офісу президента понесе покарання за порушення мовного законодавства.

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«У цій конкретній історії всі належні юридичні процедури вже запущено: 1. Державний контроль триває відповідно до встановленого порядку. 2. Комунікація з фігурантом інциденту відбулася — спокійно, без зайвого пафосу та в межах правового поля. 3. Факт порушення визнано без спроб знайти виправдання чи увімкнути захисні реакції. 4. Передбачений законом штраф буде сплачено у визначені строки», – повідомила вона.

Згідно з законодавством, державні органи зобовʼязані використовувати українську мову. За порушення вимог щодо застосування державної мови передбачений штраф у розмірі від 3400 до 6800 грн. За повторне порушення протягом року – від 8500 до 11900 грн.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички під будівлею «Азову». Вони виникли на тлі поширених у соцмережах дописів про те, що нібито у підвалі цієї будівлі насильно утримують і катують близько 40 людей, а також там буцімто є загиблий та постраждалі.

Поліція та Нацгвардія спростували повідомлення у соцмережах та повідомили, що будівля призначена для тимчасової дислокації військових 1-го корпусу НГУ «Азов». За даними СБУ, події у Петропавлівській Борщагівці планували для викрадення нацгвардійця. Ініціатори сутичок хотіли надати події суспільного резонансу, щоб долучити мешканців Києва та його околиць.

В результаті сутичок постраждали 16 нацгвардійців, які виконували задачі за межами будівлі. Правоохоронці встановили особи понад 100 людей, які брали участь у сутичках, а також затримали псевдомедикиню, яка заявляла про катування у будівлі «Азову». Журналістам також вдалося ідентифікувати одного з операторів трансляцій з місця подій – ним виявився соратник львівського провокатора Остапа Стахіва Андрій Рачок.